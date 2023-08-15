15 августа, 16:48
Московская конференция по безопасности

Замминистра обороны РФ встретился с командующим ВВС Шри-Ланки

Александр Фомин и Удени Раджапакса обсудили военно-техническое сотрудничество

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и командующий Военно-воздушными силами Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка маршал авиации Удени Раджапакса в ходе XI Московской конференции по международной безопасности обсудили военно-техническое сотрудничество, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Стороны обсудили состояние и перспективы российско-ланкийских отношений с акцентом на актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - сказали в ведомстве. Там отметили, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. 

Теги:
Шри-ЛанкаРоссияФомин, Александр ВасильевичМосковская конференция по безопасности
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация