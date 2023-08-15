Замминистра обороны РФ встретился с командующим ВВС Шри-Ланки

Александр Фомин и Удени Раджапакса обсудили военно-техническое сотрудничество

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и командующий Военно-воздушными силами Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка маршал авиации Удени Раджапакса в ходе XI Московской конференции по международной безопасности обсудили военно-техническое сотрудничество, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Стороны обсудили состояние и перспективы российско-ланкийских отношений с акцентом на актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - сказали в ведомстве. Там отметили, что встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.