Производство артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз

Как заявил управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова Вячеслав Ковалев, благодаря поддержке Минпромторга РФ производственные мощности компании расширяются

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Производство управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" в 2024 году вырастет в 25 раз. Об этом рассказал управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А. Г. Шипунова Вячеслав Ковалев.

"Наш популярный "Краснополь-М2" - в следующем году рост относительно изначальных производственных мощностей превысит 25 раз. Мы уверены, что с этой задачей справимся", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

Он также добавил, что благодаря поддержке Минпромторга РФ производственные мощности компании расширяются.

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс "Краснополь" разработан Конструкторским бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (входит в НПО "Высокоточные комплексы"). Помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, он также включает лазерный целеуказатель-дальномер, с помощью которого производится наведение изделия на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами "Мста-С", "Мста-СМ" и "Коалиция-СВ". Дальность его полета достигает 20 км, масса боевой части - 8 кг. Целеуказатель комплекса "Краснополь" способен захватывать одновременно до трех целей.

Последняя модификация снаряда - "Краснополь-М2" - имеет калибр 155 мм, большую дальность стрельбы (26 км), а также повышенную точность поражения малоразмерных целей. Кроме того, имеет повышенное боевое могущество и возможность применения в любое время суток, при сильном ветре и облачности.