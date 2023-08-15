Два истребителя F-35 коалиции США опасно сблизились с двумя Су-35 ВКС России в Сирии

По данным Минобороны РФ, инцидент произошел в районе Эт-Танф

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Два истребителя F-35 проамериканской коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"14 августа с 12:35 до 12:50 в районе Эт-Танф на высоте около 9 100 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 коалиции с двумя самолетами Су-35 ВКС России, совершавшими плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями коалиции", - сказал он.

По словам контр-адмирала, подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.