"Курганмашзавод" на основе опыта СВО оснастит дополнительной защитой перспективную технику

Противокумулятивные решетки с учетом опыта спецоперации стали неотъемлемой составляющей серийных изделий предприятия, рассказал главный конструктор АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Самоходная противотанковая пушка 2С25М с учетом опыта применения бронетехники в зоне спецоперации получила в процессе модернизации противокумулятивные решетки. Такой системой дополнительной защиты планируется оснастить все виды перспективный техники "Курганмашзавода", сообщил ТАСС на форуме "Армия-2023" главный конструктор АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" (СКБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) Сергей Абдулов.

"Впервые на форуме "Армия-2023" "Курганмашзавод" представил комплекты дополнительной защиты на опытных образцах изделий - модернизированной самоходной противотанковой пушке 2С25 и бронетранспортере БТ-3Ф. Противокумулятивные решетки с учетом опыта специальной военной операции стали неотъемлемой составляющей серийных изделий. Сегодня ими планируется оснащать и все виды перспективной техники", - рассказал он.

Противотанковая пушка 2С25М прошла государственные испытания в первом полугодии 2022-го. Она оснащена 125-миллиметровой пушкой 2А75-1 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. В первую очередь машина создается для Воздушно-десантных войск России. При этом она продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями и в рамках госиспытаний во время проверок в акватории Черного моря показала высокие водоходные качества.

В комплекс вооружения танка входят бронебойно-подкалиберные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, управляемые ракеты, а также осколочные боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели - свыше 5 км, машина с экипажем в три человека может развивать скорость до 70 км/ч по суше и до 10 км/ч по воде.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.