"Высокоточные комплексы" разработали систему дистанционного управления для ПТРК "Корнет"

Она проходит все необходимые испытания, уточнил разработчик

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Конструкторское бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова (Тульское КБП, входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") разработало комплекты дистанционного управления противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Корнет". Об этом ТАСС сообщили представители холдинга на форуме "Армия-2023".

"Основное назначение комплектов дистанционного управления - сохранение жизней наших бойцов в случае ответного огня противника. В настоящее время предприятием разработаны и изготовлены опытные образцы, которые проходят всесторонние испытания", - сказали в ответ на вопрос о разработке системы дистанционного управления для "Корнета". В холдинге отметили, что сам ПТРК модернизируется непрерывно.

ПТРК "Корнет" предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. Дальность стрельбы составляет от 100 до 5,5 тыс. м днем и до 3,5 тыс. м ночью при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия (в экспортной версии от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия) и высоте от 0 до 4,5 тыс. м над уровнем моря.

"Корнет" стал универсальным ПТРК - адаптирован к любому гусеничному или колесному шасси с соответствующей грузоподъемностью. Последняя модификация "Корнет-Д1", принятая на вооружение ВС РФ в 2019 году, способна пробивать 1150-мм броню с динамической защитой на расстоянии до 10 км. Также может поражать воздушные цели.

Комплекс находится на вооружении порядка 15 стран, в числе которых Индия, Ливия, Перу, Сербия, Сирия, Турция.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в форуме участвуют 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.