"Рособоронэкспорт" высоко оценил масштаб промышленной кооперации между РФ и Белоруссией

Глава компании Александр Михеев подчеркнул, что "с каждым годом количество точек взаимодействия" между странами в этой сфере растет

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. "Рособоронэкспорт" отмечает высочайший уровень сотрудничества, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб промышленной кооперации между Россией и Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС глава компании Александр Михеев на полях форума "Армия-2023".

"Рособоронэкспорт" отмечает высочайший уровень сотрудничества между Россией и Беларусью, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб промышленной кооперации в области совместной разработки и производства современной высокотехнологичной продукции", - сказал он.

Михеев добавил, что "с каждым годом количество точек взаимодействия растет".

Как подчеркнул 14 августа на открытии форума министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, "в условиях глобальной нестабильности и беспрецедентного давления коллективного Запада на государства, проводящие собственную суверенную и независимую политику, форум "Армия" стал символом установления и развития стратегического партнерства".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.