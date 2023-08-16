Казачий батальон сообщил, что ВСУ на соледарском направлении имитируют атаки

Противник пытается прорваться примерно раз в сутки, затем откатывается и снова начинает работать минометами, уточнил замкомандира батальона "С.К.И.Ф." с позывным Аркон

СОЛЕДАР /ДНР/, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) выдохлись на соледарском направлении и в основном имитируют атаки. Бойцы казачьего добровольческого батальона "С.К.И.Ф." в составе бригады "Терек" Казачьего войска ДНР на этом фоне начали подготовку для наступления на позиции противника, сообщил ТАСС один из офицеров батальона с позывным Варяг.

"В мае достаточно серьезное было противостояние. К августу уже видно, что они выдыхаются, больше имитация. И мы все ждем команду. Все уже сработались, у всех настрой, все устали сидеть в окопах. У нас мотострелковые роты, сейчас формируются штурмовые роты - есть своя специфика. Люди после ротации сами тренируются [на полигонах]", - сказал Варяг.

О сокращении попыток ВСУ атаковать на соледарском направлении ТАСС также рассказал замкомандира батальона "С.К.И.Ф." с позывным Аркон.

"Последние месяцы были нескончаемые попытки раздергать [позиции российских войск]. Сейчас попытки есть нечасто - примерно раз в сутки противник пытается прорваться на наших рубежах, <...> откатывается, дальше снова начинает работать минометами", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преимущественно в бой отправляются малые группы пехоты - пять-шесть человек, которые стараются выйти на дистанцию броска гранаты, проверить реакцию на нападение, ищут бреши в защите. "Если реакция недостаточная, то мгновенно прорываются на позицию, залетают в окоп и вызывают подкрепление. Поскольку у нас постоянная бдительность, постоянное внимание, появляются тепловизоры, приборы ночного видения, то мы пресекаем", - рассказал Аркон. Он сообщил, что на позициях казаки находятся с апреля этого года.