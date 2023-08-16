Российские военные уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки "Восток" сообщил, что также бойцы ВС РФ нанесли поражение скоплению живой силы противника

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Войска группировки "Восток" при поддержке артиллерии уничтожили в ДНР четыре опорных пункта и несколько единиц автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боевиками. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожены бронеавтомобиль, БМП, четыре опорных пункта, поражены скопления живой силы противника", - сказал он.

По словам Чехова, также нанесено огневое поражение по противнику в районе Старомайорского. "Уничтожено несколько единиц автомобильной техники с боевиками. Минометным огнем уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Приютного", - добавил начальник пресс-центра группировки.