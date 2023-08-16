Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке

В районах Великой Новоселки, Старомайорского, Урожайного авиация нанесла удар по скоплениям живой силы и техники украинских военных, заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Войска группировки "Восток" уничтожили зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в Антоновке и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Артиллерийским огнем уничтожен зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" ВСУ в Антоновке, склад боеприпасов в Константиновке, два опорных пункта националистов севернее Никольского, боевые бронированные машины с боевиками в районе Зеленого Поля, а также станция контрбатарейной борьбы производства США в районе Никольского", - сказал он.

По словам Чехова, авиацией поражены места живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, Старомайорского, Урожайного. "Расчетами ЗРК "Тор" и "Оса" сбито два БПЛА самолетного типа "Фурия" и один [БПЛА] "Валькирия", - добавил он.