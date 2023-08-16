ВС РФ уничтожили свыше 10 боевиков ВСУ на южнодонецком направлении

Также российские военные вывели из строя два артиллерийских орудия противника

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Подразделение группировки войск "Восток" в ходе артиллерийских боев уничтожило расчет автоматического станкового гранатомета и более 10 украинских националистов. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

"Командир артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший лейтенант Марат Осанов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению объектов противника на одном из участков южнодонецкого направления. В ходе боев артиллеристам под командованием Осанова под непрерывным огневым воздействием украинских войск удалось вывести из строя два артиллерийских орудия ВСУ, а также уничтожить расчет автоматического станкового гранатомета и свыше десятка националистов", - сказал он.