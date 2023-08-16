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"Армия-2023"

В "Рособоронэкспорте" рассказали, какие дроны из РФ пользуются интересом на внешнем рынке

По словам главы компании Александра Михеева, речь идет об "Орионе-Э", разведывательных "Орлане-10Е" и "Орлане-30", а также барражирующем боеприпасе "Куб-Э"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Наибольшим интересом у зарубежных партнеров среди российских беспилотников пользуются "Орион-Э", "Орлан-10Е", "Орлан-30" и "Куб-Э". Об этом ТАСС сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в ходе форума "Армия-2023".

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"Наибольший интерес у иностранных заказчиков на внешнем рынке сегодня вызывают продвигаемые "Рособоронэкспортом" комплексы с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами "Орион-Э", разведывательные "Орлан-10Е" и "Орлан-30", а также барражирующие боеприпасы "Куб-Э", - заявил Михеев.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Теги:
РоссияМихеев, Александр Александрович"Армия-2023"
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