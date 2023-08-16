Рособоронэкспорт планирует предложить зарубежным партнерам до 50 новых образцов вооружения

Как сообщили в компании, "это будут принципиально новые решения, показавшие свою высокую эффективность на поле боя"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Рособоронэкспорт планирует в ближайшие годы предложить зарубежным партнерам до 50 новых образцов вооружения, модернизированного с учетом опыта специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Михеев.

"В ближайшие годы планируем вывод до 50 новых образцов, в том числе продукции, модернизированной по результатам опыта, полученного от непосредственных эксплуатантов в ходе специальной военной операции. Это будут принципиально новые решения, показавшие свою высокую эффективность на поле боя", - сказал он в рамках форума "Армия-2023".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.