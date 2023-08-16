"Росэлектроника" начала поставки антидронных комплексов "Серп-ВС6"

Комплекс подавляет канал управления беспилотником, выводит из строя навигационное оборудование, дезориентирует дрон в пространстве и срывает выполнение полетного задания

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начал поставки новейших комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Серп-ВС6". Об этом сообщил ТАСС директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику") Вячеслав Ляшук в ходе форума "Армия-2023".

"Мы продолжаем развитие линейки комплексов "Серп" для обеспечения потребностей заказчиков различного уровня. В июне мы завершили финальные испытания новейшей модификации ВС6 и сейчас приступили к поставкам первых партий новых "Серпов", - заявил Ляшук.

"Серп-ВС6" разработан НИИ "Вектор". Комплекс подавляет канал управления беспилотником, разрывает связь с оператором, выводит из строя навигационное оборудование, дезориентирует дрон в пространстве и срывает выполнение полетного задания. Система может глушить сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou, а также разрывает управление дронами по Wi-Fi.

Полоса обзора комплекса "Серп-ВС6" разделена на четыре сектора по 90 градусов. Комплекс может одновременно глушить несколько каналов в радиусе 5 км и обеспечивать защиту объектов от атак сразу нескольких БПЛА, в том числе летящих с разных сторон. Диапазоны работы от 430 МГц до 5,8 ГГц позволяют бороться не только с гражданскими беспилотниками, но и с дронами специального назначения.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.