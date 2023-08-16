Ростех представил новейшие средства защиты от высокоточного оружия на форуме "Армия-2023"

На выставке впервые продемонстрировали дымовые гранаты и дымовые шашки нового поколения, а также помеховые и противорадиолокационные патроны для авиации

ПАРК "ПАТРИОТ", 16 августа. /ТАСС/. Новейшие средства защиты личного состава, военной техники, в том числе авиации, и важных объектов от ударов высокоточным оружием представили на международном форуме "Армия-2023".

В экспозиции госкорпорации "Ростех" впервые демонстрируются дымовые гранаты нового поколения для прикрытия передвижений военнослужащих на открытой местности, дымовые шашки для маскировки крупных наземных объектов, а также помеховые и противорадиолокационные патроны для авиации. Эти средства способны защитить от ударов высокоточным оружием с разным типом наведения.

"Средства маскировки военнослужащих и техники - важнейшее направление нашей работы, ведь они позволяют спасать жизни на передовой. Боевой опыт показал, что простой дымовой завесы сегодня уже недостаточно, так как она не защищает, например, от оружия с тепловизионным прицелом. Мы подошли к решению этой задачи комплексно и создали линейку шашек для маскировки крупных наземных объектов и гранаты для прикрытия небольших подразделений пехоты. Они защищают, в том числе, от ударов высокоточным оружием с радиолокационным и тепловым наведением", - сказал журналистам индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

Как отметили в Ростехе, шашки нового поколения способны создать протяженные аэрозольные завесы длительного действия. При одновременном применении трех типов шашек (УДШ-2, КДШ-К и КДШ-РЛ) объекты маскируются в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах. "Одна из особенностей этих изделий - возможность их дистанционного приведения в действие по защищенному радиоканалу. Это позволяет одновременно задействовать несколько десятков шашек и быстро маскировать большие объекты", - уточнили в госкорпорации.

Еще одна новинка форума - новейшие дымовые ручные гранаты для прикрытия передвижений личного состава на открытой местности. Они также позволяют маскировать военнослужащих как в видимом, так и в инфракрасном спектре.