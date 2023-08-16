В Херсонской области за сутки уничтожили пять лодок ВСУ

Как сообщили в экстренных службах, среди военнослужащих ВС Украины есть потери

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, сообщил в среду журналистам представитель экстренных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: лодка, четыре боевика ВСУ; РСЗО "Град" с экипажем в количестве трех человек и боекомплектом. В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении уничтожены: четыре лодки, 15 боевиков ВСУ; два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним (потери: семь военнослужащих ВСУ уничтожены, четыре получили ранения различной степени тяжести)", - сказал он.

В островной зоне уничтожено место дислокации ВСУ с пятью военнослужащими, еще семь получили ранения, три машины выведены из строя.