16 августа, 07:38
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении четырех плавсредств с десантом ВСУ в Херсонской области

На судах находились до 20 украинских бойцов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Днепр" при помощи гаубичного дивизиона и беспилотников уничтожили 4 быстроходных плавсредства с десантом до 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у острова в Херсонской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

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"В ходе ведения аэроразведки с помощью беспилотных летательных аппаратов военнослужащими группировки "Днепр" в Херсонской области было выявлено скопление быстроходных легкомоторных плавсредств с десантом и боекомплектом на борту в южной части острова Мелкий", - сказал он.

По словам офицера, "расчетами орудий гаубичного дивизиона и операторами ударных беспилотных летательных аппаратов нанесено огневое поражение по выявленным целям, в результате чего уничтожено 4 быстроходных плавсредства и до 20 военнослужащих ВСУ". 

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