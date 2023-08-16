МО РФ сообщило об уничтожении четырех плавсредств с десантом ВСУ в Херсонской области

На судах находились до 20 украинских бойцов, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Днепр" при помощи гаубичного дивизиона и беспилотников уничтожили 4 быстроходных плавсредства с десантом до 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у острова в Херсонской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"В ходе ведения аэроразведки с помощью беспилотных летательных аппаратов военнослужащими группировки "Днепр" в Херсонской области было выявлено скопление быстроходных легкомоторных плавсредств с десантом и боекомплектом на борту в южной части острова Мелкий", - сказал он.

По словам офицера, "расчетами орудий гаубичного дивизиона и операторами ударных беспилотных летательных аппаратов нанесено огневое поражение по выявленным целям, в результате чего уничтожено 4 быстроходных плавсредства и до 20 военнослужащих ВСУ".