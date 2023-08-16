16 августа, 07:53
"Армия-2023"

Иностранным специалистам покажут возможности танка "Армата" на "Армии-2023"

В июле источник в ОПК сообщил, что "Армата" применялась группировкой войск "Юг" в боевых действиях в зоне СВО

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Иностранным специалистам продемонстрируют возможности новейшего российского танка Т-14 "Армата" на полигоне Алабино в рамках форума "Армия-2023". Об этом заявил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.

"Сегодня на полигоне Алабино состоится показ возможностей 18 образцов продукции предприятий промышленности и образцов вооружения, военной и специальной техники из наличия Минобороны России для иностранных специалистов. В числе представленных образцов танк Т-14 "Армата", танк Т-90МС, новейшие бронетранспортеры БТР-82А, БМД-4М и другие", - сказал Осадчук.

В июле источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что "Армата" применялась группировкой войск "Юг" в боевых действиях в зоне СВО. По данным источника, испытания новейшего танка продолжаются.

Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде в честь Дня Победы 9 мая 2015 года. В танке применены уникальные конструкторские решения, аналогов у которых в мире не существует. Главное новшество танка - необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
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