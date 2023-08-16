Минобороны РФ заявило, что США готовят новую пандемию

В число приоритетных направлений Вашингтона включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство, отметил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Созданное в июле 2023 года в США Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования готовит новую пандемию путем осуществления мутаций вирусов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Следующим шагом Соединенных Штатов, направленным на реализацию своих стратегических планов в установлении глобального контроля за биологической обстановкой, явилось создание Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования. <…> Предполагается, что новая структура будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера", - сказал он.

По словам Кириллова, таким образом США приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов. "Не исключаем применение Соединенными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путем создания кризисных ситуаций биологического характера", - отметил он.

Кириллов также добавил, что в число приоритетных направлений управления включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство. "Возглавит структуру специальный помощник президента и старший директор по глобальной безопасности здравоохранения и биозащите в Совете национальной безопасности - генерал-майор военно-воздушных сил в отставке Пол Фридрихс", - заключил начальник РХБЗ.