МО РФ заявило, что экспериментальная база США позволяет работать с компонентами биооружия

Начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов отметил, что она дает возможность участвовать в глобальном мониторинге биологической обстановки

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Имеющаяся у Научно-исследовательского института инфекционных болезней Сухопутных войск США экспериментальная база позволяет ему проводить работы с компонентами биологического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Имеющаяся производственно-экспериментальная база института позволяет участвовать в глобальном мониторинге биологической обстановки и проводить полный комплекс военно-прикладных работ с опасными патогенами - компонентами биологического оружия, в том числе работ по усилению патогенных свойств возбудителей опасных болезней человека и животных", - сказал он на брифинге.

Кириллов добавил, что вспышка лихорадки Эбола в 2014-2016 годах в Уганде, Кении, Гвинеи, Либерии стала поводом значительного расширения присутствия сотрудников института в этих африканских странах для получения образцов живых вирусов смертельно опасных заболеваний.