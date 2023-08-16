16 августа, 08:32

МО РФ заявило об интересе Пентагона к болезням, которые распространяются пандемически

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов добавил, что Вашингтон проводит бесконтрольные исследования двойного назначения в обход международных обязательств Конвенции о биологическом оружии

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военно-биологическая деятельность США характеризуется четкой тенденцией: болезни, которыми интересуется Пентагон, в дальнейшем имеют пандемическое распространение. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", - сказал он в рамках брифинга по военно-биологической деятельности США.

Кириллов добавил, что Пентагон проводит бесконтрольные исследования двойного назначения в обход международных обязательств Конвенции о биологическом оружии, несмотря на то, что заявленными целями программ являются мониторинг заболеваемости и помощь развивающимся странам. 

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