16 августа, 08:32

В МО РФ заявили, что сотрудники Минздрава Украины связаны с исследованиями патогенов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России расширило список лиц, связанных с работой Украинского научно-технического центра (УНТЦ) в рамках военно-биологической деятельности США на Украине.

По данным материалов к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, список пополнился тремя людьми, среди них: гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Людмила Черненко, ее заместитель Александр Мацков, а также бывший проектный координатор и старший специалист УНТЦ Наталия Дудко, которая в течение 25 лет координировала более 250 проектов УНТЦ в различных сферах.

Как отметил Кириллов, Минобороны РФ продолжает публикацию имен должностных лиц биотехнологических компаний и других подрядчиков Пентагона, причастных к организации военно-биологических программ на Украине. 

© Информационное агентство ТАСС
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