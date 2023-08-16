Как заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, ключевая роль в реализации проектов по изучению этого возбудителя принадлежит посреднической организации "Эко-хелс альянс"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Представители американской организации "Эко-хелс альянс" изучили более 2,5 тыс. особей летучих мышей в поисках новых штаммов коронавируса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Ключевая роль в реализации проектов по изучению этого возбудителя принадлежит посреднической организации "Эко-хелс альянс". Специалистами указанной компании с 2015 года проводилось изучение разнообразия популяции летучих мышей, поиск новых штаммов коронавирусов и механизмов их передачи от животных человеку, всего было изучено более 2,5 тыс. особей", - сказал он.

Кириллов напомнил, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении коронавирусной инфекции в Китае, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке учения "Ивент-201", в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи.

"Развитие пандемии именно по этому сценарию, а также реализация проектов компании "Эко-хелс альянс" ставят вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности США к данному инциденту", - заключил начальник войск РХБЗ.