Источник: главкомат ВМФ рассматривает варианты постройки серии подлодок для Балтфлота

Их точное количество пока неизвестно, сообщил собеседник агентства

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Главный штаб Военно-морского флота РФ рассматривает разные варианты строительства серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Балтийского флота (БФ). Об этом ТАСС в ходе форума "Армия-2023" сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Отвечая на вопрос ТАСС, сколько лодок проекта 636.3 предполагается построить в серии для БФ, он сказал: "Этого мы не знаем, потому что это все еще обсуждается. Сейчас пока Главкомат ВМФ рассматривает разные варианты".

Ранее на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) была построена серия из шести подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота. Все они являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Субмарины Черноморского флота принимали активное участие в нанесении ударов по целям террористов в Сирии. Сейчас их используют в ходе специальной военной операции на Украине.

"Адмиралтейские верфи" ведут строительство серии из шести субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Флоту уже переданы четыре субмарины.

Ранее предприятие построило несколько серий подлодок проекта 636.1 для иностранных заказчиков.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.