16 августа, 11:05
"Армия-2023"

Заместители министров обороны РФ и Венесуэлы обсудили военно-техническое сотрудничество

Переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023" обсудил с заместителем министра обороны Венесуэлы по планированию и развитию вооруженных сил генерал-полковником Ренье Энрике Урбаесом Фермином перспективы военно-технического сотрудничества двух стран. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-венесуэльского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены дальнейшие шаги по их развитию", - сказали в российском военном ведомстве.

В Минобороны РФ также отметили, что переговоры прошли в дружественной обстановке и подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств. 

Теги:
ВенесуэлаРоссияФомин, Александр Васильевич"Армия-2023"
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