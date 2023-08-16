Экспортный вариант российского броневика "Спартак" впервые представили на "Армии-2023"

Автомобиль может изготавливаться в праворульном исполнении с пяти- или трехдверным корпусом, сообщил "Рособоронэкспорт"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Экспортный вариант российской бронированной машины "Спартак" с возможностью праворульного исполнения, впервые представили на открытой экспозиции "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2023", сообщает корреспондент ТАСС.

"Бронеавтомобиль изготовлен в противоминном исполнении - имеет однообъемный бронекорпус с V-образным днищем и сиденьями водителя и десанта в антитравматическом исполнении. Автомобиль может изготавливаться в праворульном исполнении с пяти- или трехдверным корпусом", - говорится в материалах спецэкспортера.

"Спартак" впервые представили на форуме "Армия-2022", а уже 9 мая 2023 года машина приняла участие в составе механизированной колонны во время парада Победы на Красной площади. Броневик построен на двухосном шасси, рассчитан на перевозку девяти военнослужащих в полном боевом снаряжении. Автомобиль может оснащаться полноповоротной бронированной башней с пулеметом "КОРД" калибром 12,7 мм.

Машина имеет безрамную конструкцию с несущим кузовом. Фронтальная и боковые части "Спартака", включая стекла, способны выдерживать попадание бронебойно-зажигательных пуль, днище обеспечивает защиту экипажа от подрыва взрывных устройств под колесом до 6 кг в тротиловом эквиваленте.