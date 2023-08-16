МО РФ сообщило о наступлении российских сил на купянском направлении

По данным ведомства, отбито девять атак ВСУ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности на купянском направлении, было отбито девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю. При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области", - заявил Конашенков.

По его словам, ВСУ потеряли до 85 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 пикапа, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства.