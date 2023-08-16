16 августа, 11:12,
обновлено 16 августа, 11:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении украинского самолета Су-25

Средства ПВО за сутки перехватили 4 снаряда РСЗО HIMARS, 2 реактивных снаряда "Ураган" и 26 беспилотников ВСУ, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки уничтожили самолет Су-25 Воздушных сил Украины, перехватили 4 снаряда РСЗО HIMARS, 2 реактивных снаряда "Ураган" и 26 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен самолет Су-25 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 2 реактивных снаряда "Ураган". Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 459 самолетов, 246 вертолетов, 5 787 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 330 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 901 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12 267 единиц специальной военной автомобильной техники. 

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