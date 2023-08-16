16 августа, 11:13,
обновлено 16 августа, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 250 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 250 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Потери противника на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, 4 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, 2 гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он.

По словам Конашенкова, российские войска за сутки отразили на этом направлении пять атак противника. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация