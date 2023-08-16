МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 250 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 250 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты, 4 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, 2 гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он.

По словам Конашенкова, российские войска за сутки отразили на этом направлении пять атак противника.