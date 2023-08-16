16 августа, 11:13,
обновлено 16 августа, 11:23
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 140 военных

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на южнодонецком направлении составили более 140 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Потери противника за сутки составили более 140 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - сказал он.

По словам Конашенкова, также на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. 

Теги:
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