МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Противник потерял до 55 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские войска в прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, противник потерял до 55 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказал он.

По словам Конашенкова, Вооруженные силы России отразили атаку противника благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск "Центр".