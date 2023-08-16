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обновлено 16 августа, 11:20
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

Противник потерял до 55 военных, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские войска в прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, противник потерял до 55 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказал он.

По словам Конашенкова, Вооруженные силы России отразили атаку противника благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск "Центр". 

Теги:
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