МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, также поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кирово Запорожской области

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, также поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кирово Запорожской области. "За сутки потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - добавил Конашенков.