16 августа, 11:16,
обновлено 16 августа, 11:29
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении украинской радиолокационной станции в районе Первомайского

В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68 в районе Первомайского. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике в 143 районах. 

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