16 августа, 11:50
"Армия-2023"

Замминистра обороны России обсудил с коллегой из Гвинеи военное сотрудничество двух стран

Стороны отметили важность партнерства государств по обеспечению региональной безопасности, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил в ходе переговоров с заместителем министра обороны Гвинейской Республики Давидом Хабой перспективы военного сотрудничества двух стран. Встреча прошла в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023", сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации", - сказали в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, стороны отметили важность российско-гвинейского партнерства по обеспечению региональной безопасности. Встреча прошла в дружественной обстановке. 

Теги:
ГвинеяРоссияФомин, Александр Васильевич"Армия-2023"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация