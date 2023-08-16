Замминистра обороны России обсудил с коллегой из Гвинеи военное сотрудничество двух стран

Стороны отметили важность партнерства государств по обеспечению региональной безопасности, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил в ходе переговоров с заместителем министра обороны Гвинейской Республики Давидом Хабой перспективы военного сотрудничества двух стран. Встреча прошла в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023", сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации", - сказали в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, стороны отметили важность российско-гвинейского партнерства по обеспечению региональной безопасности. Встреча прошла в дружественной обстановке.