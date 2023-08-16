На форуме "Армия-2023" открыли скульптурную выставку "Письмо из дома"

В парке "Патриот" также состоялась церемония гашения художественной почтовой карточки

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. Торжественное открытие скульптурной композиции "Письмо из дома" и церемония гашения художественной почтовой карточки состоялись в парке "Патриот" на форуме "Армия-2023". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Скульптурная композиция посвящена работе военных и гражданских почтальонов, осуществляющих доставку корреспонденции военнослужащим Вооруженных сил (ВС) РФ в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В мероприятиях приняли участие заместитель начальника Главного управления связи ВС России генерал-лейтенант Александр Рубис, начальник управления (фельдъегерско-почтовой связи) Главного управления связи ВС РФ полковник Андрей Прикня, глава "Почты России" Михаил Волков, председатель профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин, директор Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" Вячеслав Ахмедов, ветераны Минцифры, почетные гости, ветераны вооруженных сил.

В военном ведомстве отметили, скульптурная композиция установлена в целях совершенствования военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания населения России, повышения престижа профессии военного почтальона. "165 лет государственные знаки почтовой оплаты отражают историю нашей страны, ее достижения и успехи, культуру, традиции, природу, памятные события, семейные ценности, а также выполняют важную и почетную миссию патриотического воспитания и сохранения исторической памяти для будущих поколений. Почтовая марка, открытка и другие знаки почтовой оплаты являются настоящим произведением искусства, которые раскрывают не только определенную тему выпуска, но и соответствующую историческую эпоху", - отметили в Минобороны.

Для гашения почтовой карточки с литерой "В" был изготовлен специальный сувенирный штемпель, на котором указана дата - 16 августа 2023 года. Этим штемпелем ставится оттиск, затем каждая карточка подписывается участниками церемонии. На карточке изображена скульптурная композиция "Письмо из дома", а также эмблема парка "Патриот".

Карточки уже поступили в почтовое обращение, россияне могут приобрести их в отделениях почтовой связи и салонах "Коллекционер" по всей стране, воспользоваться ими для отправки корреспонденции.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.