Завод "Купол" изготовит и поставит ЗРК "Тор-М2" Минобороны РФ

В боекомплекте "Тор-М2" - 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Минобороны России заключило контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2".

Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев директору завода Фанилю Зиятдинову на полях форума "Армия-2023".

О комплексе

"Тор" (по кодификации НАТО - Gauntlet) - ЗРК малой дальности, производимый Ижевским электромеханическим заводом "Купол" (входит в концерн "Алмаз-Антей"). Предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и беспилотников, в том числе объединенных в рой.

За время эксплуатации комплекс был трижды модернизирован: до уровня "Тор-М1" в 1991 г., "Тор-М2У" - в 2009 г., "Тор-М2" - в 2016 г. Начиная с "Тор-М2У" комплексы способны поражать цели, двигаясь на скорости до 40 км/ч вместе с защищаемыми силами на марше или в подвижных видах боя, не ограничивая их маневра. ЗРК может самостоятельно контролировать воздушное пространство в его зоне ответственности и сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой".

В боекомплекте "Тор-М2" - 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Модернизированная радиолокационная станция комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 км, причем радар "видит" даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности.