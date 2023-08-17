От охранника до штурмовика: новейшие российские беспилотники на форуме "Армия-2023"

Революционное оружие

Очевидно, что в настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) совершают на поле боя очередную революцию, также как много лет назад это делали только появившиеся самолеты и танки. Поэтому неудивительно, что на крупнейшей выставке вооружений — форуме "Армия" в подмосковном парке "Патриот" — с каждым годом участвует все больше производителей беспилотников. Причем растет не только число самих представленных на экспозиции аппаратов, расширяется и область их применения. Сегодня этому в первую очередь способствует специальная военная операция на Украине. Если в самом ее начале отечественный беспилотный авиапарк составляли в основном "Орланы" и "Ланцеты", то сегодня на фронт отправляются эскадрильи новых БПЛА отечественной разработки, которые способны наблюдать, охранять и наносить высокоточные удары широким спектром боеприпасов. В кратчайшие сроки российской оборонке удалось освоить и абсолютно новое направление — производство боевых FPV-дронов (first-person view, "вид от первого лица"), практически неуязвимых, бьющих врага со снайперской точностью.

Растет и количество высокотехнологичных новинок, созданных для защиты наших войск от вражеских БПЛА. Самые удачные российские антидроны уже проходят "стажировку" в специальной военной операции.

Штурмовики-разведчики

Боевыми они стали не сразу. Вначале их использовали для спортивных состязаний и съемок боевиков, когда нужно было сделать так, чтобы у зрителя буквально голова кругом пошла. Сегодня FPV-дроны — грозное оружие, способное маневрировать на скорости в 200 км/ч, влетать в форточки и вентиляционные отверстия, пикировать с зарядом на любую, даже быстро движущуюся цель. Одни из главных новинок в этом направлении дроностроения на форуме "Армия-2023" представило Оптико-механическое конструкторское бюро (ОКБ) "Астрон" холдинга "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех", объединяет несколько десятков научных центров в 10 городах России).

FPV-дрон "Гранат-ПГ" © Василий Кучушев/ ТАСС

На стенде "Астрона" четыре главных разработки ОКБ: две из них — разведывательно-ударные БПЛА "Курс-800 ТБ", работающие в режиме обычных БПЛА, еще два FPV-дрона с кумулятивно-осколочными боевыми элементами "Гранат-КОБЭ".

"Компания ОКБ "Астрон" выпускает FPV-дроны, они же дроны-камикадзе, под различную полезную нагрузку. Это могут быть гранаты ПГ-7 (выстрел от ручного противотанкового гранатомета (РПГ) — прим. ТАСС), а также кумулятивно-осколочные боеприпасы массой от 500 г. Также на наших боевых дронах могут быть использованы подвесы для кассеты из четырех кумулятивных боеприпасов", — сказал в интервью ТАСС главный конструктор ОКБ "Астрон" Виталий Серов.

По словам Виталия Серова, беспилотники "Астрона" уже отправлены в зону СВО и успешно применяются четырьмя российскими подразделениями. При этом разработчик отмечает, что сегодня у российских предприятий есть возможность производить не только FPV-дроны, но и специальные очки для контроля полета, которые на заре развития FPV-технологий приходилось закупать за рубежом.

"Наши шлемы и очки прошли апробацию на базе Новосибирского высшего военного училища и готовы к серийному производству. Что же касается в целом обучения военнослужащих работе с FPV-беспилотниками, то здесь проблем нет. У нашего предприятия есть соответствующий опыт и кадры. Кроме этого, для быстроты освоения этого вида оружия мы специально упростили органы управления, чтобы любой военнослужащий мог прямо на фронте за три-пять дней освоить эту технику", — рассказал главный конструктор "Астрона".

FPV-дроны предприятия, как и многие другие летающие камикадзе, лишены многих традиционных для БПЛА приборов, таких как, например, навигатор и датчик положения в воздухе. Разведчики "Курс", напротив, буквально нашпигованы современной аппаратурой. У каждого, кроме всего прочего, есть тепловизионный канал для круглосуточного поиска, обнаружения, распознавания и определения координат целей. Высота полета разведчика — до 3 км, радиус действия — до 5 км. Дальность распознавания живой силы противника — днем до 350 м, ночью — до 400 м. Дальность обнаружения техники — до 800 м.

"Квазимачта"

Передать в сложных географических условиях радиосигнал, увидеть в ночи приближающихся диверсантов или засечь вражеский беспилотник — все это может новейший российский беспилотник под названием "Квазимачта", созданный концерном "Калашников" и компанией "ЮВС Авиа".

Система подъема аппаратуры "Квазимачта" © Василий Кучушев/ ТАСС

"Квазимачта" — это система подъема аппаратуры. Основное ее предназначение — ретрансляция радиосигнала. Например, если вам нужно передать сигнал из одной точки в другую, но на пути стоит гора или другое препятствие, "Квазимачта" с закрепленным на ней навесным оборудованием поможет его обойти", — рассказал ТАСС техник-конструктор предприятия "ЮВС Авиа" Роман Бартагов. По его словам, устройство нельзя назвать классическим беспилотником, так как "Квазимачта" во время своей работы все время находится на привязи. Питание осуществляется по специальному кабелю, за счет чего квадрокоптер способен взлетать на высоту до 100 м и работать без остановки более 24 ч.

"Также "Квазимачта" с помощью камеры может наблюдать за периметром в том числе в инфракрасном диапазоне. Если на площади в квадратный километр повесить четыре таких БПЛА, то у вас будет просматриваться вся территория", — говорит Роман Бартагов.

"Квазимачта" уже хорошо зарекомендовала себя в СВО, однако фронт, как говорят разработчики, не единственное место, где может пригодиться устройство. "Аппарат оборудован тепловизором и может быть с успехом применен в МЧС для радиационного мониторинга и предотвращения экологических катастроф. Кроме этого, модель без привязного питания может быть использована в качестве средства зондирования земной поверхности", — заключает представитель компании-разработчика.

"Блокпост"

Беспилотники — универсальное оружие, которое можно использовать как отдельно, так и в составе специальных комплексов, таких как "Блокпост-4Т". Инженеры "Астрона" представили на "Армии-2023" комплекс дальней тепловизионной разведки с интеллектуальной аналитикой, позволяющий обнаруживать различные цели на расстоянии в несколько километров.

Комплекс "Блокпост-4Т" © Василий Кучушев/ ТАСС

"В настоящее время на вооружении российской армии находятся различные оптико-электронные средства сбора информации о местности в любых погодных условиях, в том числе тепловизионные. При этом как для оптических, так и для тепловизионных средств всегда существует дилемма — либо ты имеешь большое поле зрения, либо ты обеспечиваешь высокую детализацию изображения. <…> Мы подумали, что интегрирование летающего тепловизора в состав наземной системы наблюдения позволит нестандартно и довольно элегантно решить эту дилемму", — рассказывал ранее в интервью ТАСС генеральный директор ОКБ "Астрон" Владимир Попов.

Как ранее сообщал ТАСС, комплекс дальней разведки обладает единой системой управления и приема изображения с выводом его на единый монитор. "Наземные тепловизионные станции комплекса "Блокпост-4Т" позволяют обнаруживать людей на дистанции до 800 м и автомобили на дистанции до 2 тыс. м. Встроенная видеоаналитика выделяет обнаруженные объекты на экране для помощи оператору. Далее оператор высылает в нужную точку дрон. Распознавание обнаруженных целей производится беспилотной тепловизионной системой на дистанции до 6 км", — рассказывал в интервью гендиректор ОКБ "Астрон".

Комплекс дальней тепловизионной разведки можно размещать где угодно — от вершины дерева до взгорья. При этом оператор находится в укрытии, что очень важно в реалиях современных боевых действий. С ретранслятором оператор может быть связан по кабелю, становясь таким образом невидимым для средств РЭБ противника.

На форуме "Армия-2023" стало известно, что "Блокпост" прошел все необходимые испытания и готов к серийному производству.

Противодронный "Серп"

Производству антидронов российские инженеры уделяют не меньше внимания, чем созданию новых БПЛА. В 2023 году на форуме "Армия" холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" представил развитие линейки новейших комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Серп-ВС-6".

Комплекс "Серп-ВС-6" © Василий Кучушев/ ТАСС

Устройство, разработанное НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника"), способно подавить канал управления беспилотником, разрорвать связь с оператором, вывести из строя навигационное оборудование БПЛА, сорвав таким образом выполнение полетного задания. "Серп" может глушить сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и разрывать управление дронами по Wi-Fi.

Полоса обзора комплекса "Серп-ВС-6" разделена на четыре сектора по 90 градусов. Комплекс может одновременно глушить несколько каналов в радиусе 5 км и обеспечивать защиту объектов от атак сразу нескольких БПЛА, в том числе летящих с разных сторон. Диапазоны работы от 430 МГц до 5,8 ГГц позволяют бороться не только с гражданскими беспилотниками, но и с дронами специального назначения.

"Отличительная черта нового "Серпа" — работа как в направленном режиме, так и в круговом на 360 градусов. На аппарате установлены четыре панели, на которых находятся передающие антенны, работающие в разных диапазонах. Вы можете включить либо их все, либо выбрать один для работы в конкретном диапазоне, в отдельно взятый дрон", — сказал в интервью ТАСС научный руководитель проекта "Серп" НИИ "Вектор" Владмир Дубойский.

По словам Дубойского, устройство является частью системы обнаружения и подавления БПЛА "Защита", в которую кроме "Серпа" входят полуактивная РЛС и станция радиомониторинга. Работа "Защиты" начинается сразу после обнаружения локатором цели. Затем приборы радиомониторинга регистрируют частоты, на которых работает БПЛА, обнаруживают каналы управления, после чего "Серп" активирует необходимый для подавления диапазон. При этом система способна работать как в полуавтоматическом режиме в связке с оператором, так и полностью в автономном режиме.

Гибрид БПЛА с вездеходом

Среди экспонатов форума "Армия-2023" встречаются необычные беспилотники, такие как модель с цифровым обозначением "421-24" от компании "Аэроскан". Разработчики еще не решили, как назвать этот аппарат, однако его будущие задачи уже определены. Роботизированная платформа будет работать в паре с беспилотником, который сможет выполнять роль разведчика и навигатора одновременно.

Роботизированная платформа с БПЛА "421-24" © Василий Кучушев/ ТАСС

По словам разработчиков, при необходимости на платформу может быть установлен пулемет или, например, научное оборудование. Также робот можно оборудовать носилками для эвакуации раненых с поля боя.

Василий Кучушев