Поставки в войска ракет для "Искандеров" выросли в несколько раз с начала СВО

"Конструкторское бюро машиностроения" также изготовит и поставит Министерству обороны РФ управляемые оперативно-тактические ракеты 9М723-1К5 для "Искандеров"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Поставки ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" выросли в несколько раз с начала спецоперации. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Конструкторского бюро машиностроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) Сергей Питиков.

"Поставки выросли в несколько раз", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Конструкторское бюро машиностроения также изготовит и поставит Министерству обороны РФ управляемые оперативно-тактические ракеты 9М723-1К5 для "Искандеров". Соответствующий госконтракт в ходе форума "Армия" Питикову вручил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.