16 августа, 12:37
"Армия-2023"

Минобороны РФ и НПП "Рубин" заключили контракт на поставку полевых подвижных комплексов

Речь идет о комплексах П-234ПМБ

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны России и Научно-производственное предприятие (НПП) "Рубин" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на изготовление и поставку полевых подвижных комплексов П-234ПМБ.

"Подписывается государственный контракт на изготовление и поставку полевых подвижных комплексов с дополнительной защитой экипажа и оборудования П-234ПМБ", - объявлено на церемонии.

Подписи под документом поставили начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев и гендиректор НПП "Рубин" Андрей Тарасов. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
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