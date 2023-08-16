16 августа, 12:37
"Армия-2023"

Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для РСЗО "Торнадо-С"

Военное ведомство также заключило контракт с НПО "Прибор" на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России и научно-производственное объединение (НПО) "Сплав" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 300-мм снарядов для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".

"Вручается государственный контракт: на изготовление и поставку 300-мм реактивных снарядов к реактивной системе залпового огня "Торнадо-С", - сообщил диктор.

Подписи под контрактом поставили гендиректор НПО "Сплав" Ринат Идрисов и начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.

Также на форуме военное ведомство заключило контракт с научно-производственным объединением "Прибор" на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
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