МО РФ на форуме "Армия-2023" заключило госконтракты на сумму более 400 млрд рублей

В ведомстве уточнили, что в результате их выполнения в ВС России поступят более 2 500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1 800 000 единиц средств поражения

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. Министерством обороны России на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" были подписаны и вручены предприятиям ОПК госконтракты на сумму более 400 млрд рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

"Сегодня подписаны 11 и вручены девять государственных контрактов на сумму более 400 млрд рублей", - сказал Гуляев. Он уточнил, что в результате выполнения вышеуказанных госконтрактов в ВС РФ поступят более 2 500 новых образцов вооружения, военной и специальной техники и свыше 1 800 000 единиц средств поражения.