Долгопрудненское научно-производственное предприятие поставит МО РФ зенитные ракеты

Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев заместителю генерального директора предприятия Алексею Дрызгину на полях форума "Армия-2023"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 16 августа. / ТАСС/. Минобороны России заключило контракт с Долгопрудненским научно-производственным предприятием на изготовление и поставку зенитных управляемых ракет.

Госконтракт вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев заместителю генерального директора предприятия Алексею Дрызгину на полях форума "Армия-2023".

В 2022 году на форуме МО РФ подписало с предприятием контракт на изготовление и поставку зенитных ракет для комплексов ПВО "Бук-М3". Ракеты 9М317М входят в состав зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-М3".