Минобороны заключило контракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц "Мальва"

Контракт подписан с ЦНИИ "Буревестник"

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2023" госконтракт на поставку в войска новейших колесных гаубиц 2С43 "Мальва", сообщил диктор на церемонии подписания.

"Подписываются государственные контракты на изготовление и поставку 152-мм самоходных артиллерийских орудий 2С43", - сказал диктор.

Контракт подписан с ЦНИИ "Буревестник". Также с компанией подписаны контракты на поставку модернизированных 120-мм минометных комплексов на шасси автомобиля "Урал-43206" 2С12А, 82-мм минометов 2Б24 и 120-мм минометов 2Б11 на колесном ходу 2Л81.

С научно-производственным объединением "Стрела" министерство обороны подписало контракт на поставку артиллерийских радиолокационных комплексов.

Кроме того, С НПО "Базальт" подписан контракт на поставку 120-мм выстрелов с осколочно-фугасной миной ОФ-843Б. С НИМИ им. Бахирева - на изготовление и поставку 152-мм выстрелов с осколочно-фугасным снарядом.