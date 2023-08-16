Умер бывший замминистра обороны и экс-глава штаба группировки РФ в Сирии Геннадий Жидко

Ему было 57 лет

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны России и руководитель штаба группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии, Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко умер в Москве на 58-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

"После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. В Сирии Геннадий Валерьевич руководил штабом группировки наших войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа (ВВО), в Москве - заместителя министра обороны России", - написал Дегтярев.

Глава Хабаровского края отметил, что лично знал генерала. "Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами", - добавил Дегтярев.

Геннадий Жидко родился в 1965 году в Узбекской ССР, окончил Ташкентское высшее танковое командное училище. В 2016 году руководил штабом группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками ВВО, в 2021 году - заместителем министра обороны РФ - начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. В 2022 году Жидко вновь стал командующим войсками ВВО.