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"Армия-2023"

Представители Минобороны РФ и Боливии обсудили шаги по развитию сотрудничества

Переговоры прошли в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил в ходе переговоров с главнокомандующим Вооруженными силами Боливии генералом армии Уго Эдуардо Арандия Лопесом дальнейшие шаги по развитию сотрудничества военных ведомств двух стран. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Переговоры прошли в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023".

"В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-боливийского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены дальнейшие шаги по их развитию. Подтвержден обоюдный настрой на развитие диалога и практического взаимодействия в целях реализации конкретных мероприятий, представляющих взаимный интерес", - сказали в российском военном ведомстве. 

Теги:
БоливияРоссияФомин, Александр Васильевич"Армия-2023"
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