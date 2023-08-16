Представители Минобороны РФ и Омана обсудили перспективы сотрудничества военных ведомств

Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил перспективы сотрудничества военных ведомств с командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Омана генерал-майором Маттаром аль-Балуши в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023", сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия, а также подтвердила обоюдный настрой сторон на дальнейшее развитие сотрудничества Российской Федерации и Султаната Оман в военной сфере", - сказали в российском военном ведомстве.