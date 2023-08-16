Медведев считает важным поощрять отличившихся работников и руководителей ОПК

Зампред Совбеза России попросил Минмпромторг и Минобороны активно награждать недавно учрежденным званием "заслуженного оружейника"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Минмпромторг и Минобороны поощрять работников ОПК и активно награждать недавно учрежденным званием "заслуженного оружейника".

Он сегодня провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии. "Как вы знаете, главой государства [Владимиром Путиным] подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник ОПК". Я попросил бы Минпромторг и, конечно, Министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение", - сказал Медведев, обращаясь к участникам встречи.

Путин в августе подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ". Это звание будет присваиваться работникам организаций ОПК и другим гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства. Кроме того, званием могут быть отмечены заслуги в разработке, создании, внедрении в производство современных образцов вооружения, военной и специальной техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Также звание может быть присвоено за заслуги в выполнении с опережением графика производственных заданий, в разработке и реализации комплексных мер, направленных на обеспечение устойчивого инновационного развития ОПК.

Согласно утвержденному положению, почетное звание может быть присвоено не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица федеральных и отраслевых наград. Работники, занятые на особо вредных участках с тяжелыми условиями труда, могут претендовать на получение этого звания через 15 лет с начала профессиональной деятельности.