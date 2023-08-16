16 августа, 14:31

Замминистра обороны РФ и глава Минобороны Уганды обсудили военное сотрудничество

Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового партнерства, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе переговоров с министром обороны и по делам ветеранов Уганды Винсентом Ссемпиджой обсудил перспективы военно-технического сотрудничества. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Встреча прошла в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023".

"В ходе встречи сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации", - сказали в российском военном ведомстве.

Там также отметили, что встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила обоюдный настрой на дальнейшее наращивание многопланового партнерства. 

Теги:
УгандаРоссияФомин, Александр Васильевич
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