Собянин: почти 45 тыс. москвичей сражаются в зоне СВО

Мэр Москвы также напомнил, что в настоящее время тысячи москвичей работают на территории новых регионов России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Почти 45 тыс. москвичей сражаются в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на форуме "Территория смыслов".

"По [частичной] мобилизации у нас ушло около 20 тыс. человек <...>, контрактников и добровольцев тоже ушло уже около 20 тыс. Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва это еще и военный город, но я думаю, что не менее 5 тыс. То есть 45 тыс. москвичей сегодня воюют в зоне СВО", - сказал мэр.

Собянин также напомнил и о жителях столицы, кто в настоящее время работает на территории новых регионов России, в частности, в Донецкой и Луганской народных республиках. "Сегодня там работают тысячи москвичей", - отметил мэр, напомнив, что при строительстве оборонительных сооружений в зоне спецоперации погибли более 20 москвичей, еще свыше 100 человек получили ранения.