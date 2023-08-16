16 августа, 16:34
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

МО РФ заявило об одном нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за сутки

Пострадавших нет, отметили в российском оборонном ведомстве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские миротворцы за прошедшие сутки зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с армянской и азербайджанской сторонами.

Кроме того, в Минобороны РФ уточнили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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