Минобороны РФ сообщило о 18 нарушениях воздушного пространства в Сирии

По данным ведомства, инциденты зафиксировали в районе Эт-Танф

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской антитеррористической коалиции за сутки 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей "Тайфун", тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C и одним MQ-9 коалиции, - сказал Кулить.

По словам контр-адмирала, за сутки со стороны коалиции зафиксированы девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - заключил он.